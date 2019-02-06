Пенсионера задушили ради 3,5 миллионов рублей Комментариев: 0



Затем обвиняемый предложил своему 23-летнему знакомому совершить разбойное нападение на пенсионера и завладеть его имуществом, которое потом продать и полученные денежные средства поделить между собой. 1 декабря 2017 года пенсионер на автомобиле «Шевроле Нива» по просьбе злоумышленников повез их в Сосновский район якобы присмотреть хвойные деревья для продажи. По пути следования один из обвиняемых накинул пенсионеру веревку на шею и стал душить, а другой удерживал его, лишая возможности защищаться. Желая скрыть следы преступления, мужчины забрали телефон потерпевшего, а его тело закопали в овраге неподалеку от одного из сел Сосновского района.



Вернувшись в Тамбов, злоумышленники фактически завладели имуществом на сумму более 3,5 миллионов рублей - принадлежащим фирме потерпевшего автомобилем «Газель», который продолжали использовать, а также производственным оборудованием, которое им так и не удалось продать. Автомобиль «Шевроле Нива» после уничтожения идентификационного номера они продали на авторазборку.



В феврале прошлого года в 30-градусный мороз тело пенсионера было обнаружено и извлечено из земли. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Тамбове перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении и жестоком убийстве пенсионера. Следственный комитет сообщает, что в ноябре 2017 года 31-летний обвиняемый познакомился с 61-летним пенсионером (владельцем сельскохозяйственной организации в стадии банкротства), у которого позже стал арендовать автомобиль «Газель». В ходе общения обвиняемый также узнал, что у пенсионера имеется дорогостоящее производственное оборудование.Затем обвиняемый предложил своему 23-летнему знакомому совершить разбойное нападение на пенсионера и завладеть его имуществом, которое потом продать и полученные денежные средства поделить между собой. 1 декабря 2017 года пенсионер на автомобиле «Шевроле Нива» по просьбе злоумышленников повез их в Сосновский район якобы присмотреть хвойные деревья для продажи. По пути следования один из обвиняемых накинул пенсионеру веревку на шею и стал душить, а другой удерживал его, лишая возможности защищаться. Желая скрыть следы преступления, мужчины забрали телефон потерпевшего, а его тело закопали в овраге неподалеку от одного из сел Сосновского района.Вернувшись в Тамбов, злоумышленники фактически завладели имуществом на сумму более 3,5 миллионов рублей - принадлежащим фирме потерпевшего автомобилем «Газель», который продолжали использовать, а также производственным оборудованием, которое им так и не удалось продать. Автомобиль «Шевроле Нива» после уничтожения идентификационного номера они продали на авторазборку.В феврале прошлого года в 30-градусный мороз тело пенсионера было обнаружено и извлечено из земли. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



