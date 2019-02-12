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Пенсионерка отдала мошенникам 754 тысячи рублей
Сегодня, 11:05
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Тамбовская пенсионерка перевела мошенникам 754 тысячи рублей. Полицейским сообщили сотрудники банка, что пожилая женщина уже в течение нескольких дней переводит на неизвестные счета крупные суммы денег.
Как в дальнейшем выяснилось, 74-летней тамбовчанке 7 февраля позвонил неизвестный и сообщил о том, что пенсионерке положена солидная компенсационная выплата за ранее приобретенные товары. Для того, чтобы ее получить, необходимо поэтапно перевести на счет фирмы определенные суммы денег. Доверчивая женщина поверила обещаниям злоумышленника и в течение 5-ти дней в общей сложности перевела на неизвестные счета 754 тысячи рублей. Неизвестно, сколько бы еще у пожилой женщины выманили денег мошенники, если бы не вмешались банковские сотрудники и полиция.
В настоящее время женщине объяснили, что она стала жертвой мошенников. Ведется розыск злоумышленников.
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