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Тамбовский суд вынес приговор по убийству водителя грузовика

Сегодня, 08:55
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Тамбовский суд вынес приговор по убийству водителя грузовикаВиновные в разбойном нападении и убийстве водителя большегруза получили длительные сроки лишения свободы. 52-летний житель Республики Дагестан признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), его 20-летний знакомый осужден за совершение разбойного нападения (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Приговором суда основному фигуранту назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, а его подельнику – 9 лет лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает Следственный комитет, убийца предложил своему знакомому, испытывающему материальные трудности, переехать к нему в бытовку на территории Московской области и совершать вместе с ним разбойные нападения на водителей большегрузов. Для этого у него уже имелись незаконно приобретенные пистолет конструкции Макарова, автомат Калашникова и документы на транспортные средства. Осенью 2016 года они неоднократно выезжали в различные субъекты РФ с целью поиска на дорогах автомобиля, соответствующего имевшимся у них документам.

20 октября 2016 года во время очередного выезда на стоянке вблизи автодороги «Тамбов-Орел» на территории Липецкой области они подошли к автомобилю марки «Volvo FH» и попросили водителя выйти, после чего 52-летний осужденный произвел в него несколько выстрелов и нанёс удары по голове металлическим ключом. Далее на своем автомобиле они вывезли тело потерпевшего в лесополосу рядом с автодорогой М-6 «Каспий» в Мичуринском районе, вернулись к месту нападения, завладели управляемым им автомобилем с прицепом и грузом в нем, и скрылись с места преступления. Общая сумма похищенного имущества составила более 7,5 миллионов рублей. Впоследствии груз организатор преступлений сбыл как металлолом, а автомобиль поставил на длительную стоянку на территории Московской области.

Потерпевший – 33-летний водитель крупной транспортной компании Республики Беларусь, перевозивший металлоконструкции в Республику Казахстан. Во время последнего звонка родственникам он сообщил, что находится в Липецкой области, после чего на связь с ними больше не выходил, в связи с чем они обратились в правоохранительные органы.
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