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В Мучкапском районе погибли мотоциклисты
Сегодня, 10:01
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В Мучкапском районе 1 апреля в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла KAWASAKI. В 23.30 водитель мотоцикла, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением, выехал на правую обочину и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель и пассажир, мужчина 1994 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия.
Как сообщает ГИБДД, в тот же день в Тамбове на улице Широкая водитель автомобиля «Лада Веста» столкнулся с «Ауди А1». В результате ДТП пассажирка автомобиля «Лады» получила телесные повреждения.
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