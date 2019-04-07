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Четыре человека пострадали в ДТП в Тамбовской области
Вчера, 10:25
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ГИБДД сообщает, что за выходные дни 6-7 апреля в Тамбовской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых четыре человека получили ранения.
В Тамбове 6 апреля на улице Пролетарской водитель автомобиля Renault Logan при выезде с парковочного кармана столкнулся с автомобилем ВАЗ-21070, под управлением мужчины 1950 года рождения. Пассажирка ВАЗ-21070 женщина 1959 года рождения, получила травмы и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
В Знаменском районе 7 апреля на 3 километре автодороги «Каспий-Воронцовка» водитель Hyundai Sonata, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля.
В Первомайском районе 7 апреля водитель автомобиля Skoda Rapid мужчина 1989 года рождения, столкнулся с автобусом «ПАЗ», под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Skoda Rapid», получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».
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