Владельцу тамбовского экстрим центра грозит реальный срок Комментариев: 0



20 декабря 35-летний мужчина при падении получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой спинномозговой травмы с развитием отека головного мозга, от которых спустя несколько дней скончался в больнице. Ранее в этом же экстрим-центре компрессионный перелом грудных и поясничного позвонков получила 10-летняя девочка. Девочка прыгнула в бассейн, наполненный мягкими кубиками, и в это же время, не дождавшись пока она выберется оттуда, в бассейн прыгнул другой ребёнок, упав прямо на нее.



Основной причиной травмирования людей, по версии следствия, явилось непринятие организатором услуг всех необходимых мер по безопасной эксплуатации аттракционов. Так, например, в штате центра отсутствовали операторы, в чьи обязанности входил бы непосредственный контроль в зоне развлечений за порядком и последовательностью спрыгивания посетителей в поролоновый бассейн, подстраховка их действий при выполнении упражнений и движений на батуте и т.п. В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, который был владельцем экстрим центра. В 2017 году в экстрим-центре, оснащенным немеханизированными аттракционами (поролоновые ямы, полосы препятствий, батуты), где оказывал развлекательные услуги, не отвечающие требованиям ГОСТов и при наличии определенных условий представляющие опасность для жизни и здоровья посетителей.20 декабря 35-летний мужчина при падении получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой спинномозговой травмы с развитием отека головного мозга, от которых спустя несколько дней скончался в больнице. Ранее в этом же экстрим-центре компрессионный перелом грудных и поясничного позвонков получила 10-летняя девочка. Девочка прыгнула в бассейн, наполненный мягкими кубиками, и в это же время, не дождавшись пока она выберется оттуда, в бассейн прыгнул другой ребёнок, упав прямо на нее.Основной причиной травмирования людей, по версии следствия, явилось непринятие организатором услуг всех необходимых мер по безопасной эксплуатации аттракционов. Так, например, в штате центра отсутствовали операторы, в чьи обязанности входил бы непосредственный контроль в зоне развлечений за порядком и последовательностью спрыгивания посетителей в поролоновый бассейн, подстраховка их действий при выполнении упражнений и движений на батуте и т.п.



