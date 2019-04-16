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Водитель автобуса 17-го маршрута сбил пешехода
В Тамбове 17 апреля водитель автобуса 17-го маршрута сбил пешехода. ДТП произошло на западной окраине Тамбова на улице Ново-лагерная. Водитель автобуса «ЛиАЗ» допустил наезд на пешехода, мужчину 1994 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте справа налево относительно движению автобуса. Как сообщает ГИБДД, пострадавший пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
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В Тамбове 17 апреля водитель автобуса 17-го маршрута сбил пешехода. ДТП произошло на западной окраине Тамбова на улице Ново-лагерная.
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