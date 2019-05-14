В Моршанске из ДОСААФ украли 500 кг металла Комментариев: 0 В Моршанске с территории автодрома автомобильной школы ДОСААФ украли около пятисот килограммов лома черного металла.



Полицейские выявили, что 6 мая с территории автодрома Моршанской автомобильной школы ДОСААФ, расположенного на ул.Заречной, злоумышленник на автомобиле «Газель» вывез около пятисот килограммов лома черного металла. Автодром со списанной техникой огорожен забором, но не охраняется, поэтому совершение преступления стало возможным и происходило свободным доступом. Оперативники провели опрос руководителя пункта сдачи металла и изъяли видеозапись сдачи металла подозреваемым. Им оказался 18-летний молодой человек, проживающий на ул.Февральской г.Моршанска. Он опрошен, получены признательные показания. Ранее задержанный привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи грозит виновному наказанием в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Администрации города следовало бы продумать вопрос о мерах по обеспечению охраны бесхозного имущества школы ДОСАААФ, которое привлекает граждан с криминальными наклонностями. В Моршанске с территории автодрома автомобильной школы ДОСААФ украли около пятисот килограммов лома черного металла.Полицейские выявили, что 6 мая с территории автодрома Моршанской автомобильной школы ДОСААФ, расположенного на ул.Заречной, злоумышленник на автомобиле «Газель» вывез около пятисот килограммов лома черного металла. Автодром со списанной техникой огорожен забором, но не охраняется, поэтому совершение преступления стало возможным и происходило свободным доступом. Оперативники провели опрос руководителя пункта сдачи металла и изъяли видеозапись сдачи металла подозреваемым. Им оказался 18-летний молодой человек, проживающий на ул.Февральской г.Моршанска. Он опрошен, получены признательные показания. Ранее задержанный привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи грозит виновному наказанием в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Администрации города следовало бы продумать вопрос о мерах по обеспечению охраны бесхозного имущества школы ДОСАААФ, которое привлекает граждан с криминальными наклонностями.



