В Тамбове пройдёт день бесплатной юридической помощи для жителей региона
Вчера, 16:04
Комментариев: 0
Версия для печати
26 марта в Тамбове состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Жители области смогут получить консультации специалистов с 10:00 до 17:00 в отделе правовой информации областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Интернациональной.
Акцию организует региональное отделение Ассоциации юристов России. Как отмечают организаторы, её главная цель — сделать квалифицированную правовую помощь более доступной для жителей региона.
Приём граждан будут вести представители различных правовых институтов: адвокаты, нотариусы, сотрудники государственных ведомств и общественных организаций. В консультациях примут участие уполномоченный по правам человека в Тамбовской области, представители региональных управлений службы судебных приставов, Минюста и Росреестра, прокуратуры, Адвокатской палаты, Государственного юридического бюро и отделения Социального фонда России.
Также к работе подключатся преподаватели Института права и национальной безопасности ТГУ имени Г. Р. Державина.
Жители смогут получить помощь по широкому кругу вопросов — от жилищного и семейного права до социальных выплат и трудовых споров. Кроме того, посетителям предоставят доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «КонсультантПлюс», а также возможность копирования необходимых документов.
Подробное расписание работы специалистов организаторы пообещали опубликовать 25 марта в 12:00 на официальных сайтах регионального отделения Ассоциации юристов России и Пушкинской библиотеки.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.