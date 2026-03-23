Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

В Тамбове пройдёт день бесплатной юридической помощи для жителей региона

26 марта в Тамбове состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Жители области смогут получить консультации специалистов с 10:00 до 17:00 в отделе правовой информации областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Интернациональной.

Акцию организует региональное отделение Ассоциации юристов России. Как отмечают организаторы, её главная цель — сделать квалифицированную правовую помощь более доступной для жителей региона.

Приём граждан будут вести представители различных правовых институтов: адвокаты, нотариусы, сотрудники государственных ведомств и общественных организаций. В консультациях примут участие уполномоченный по правам человека в Тамбовской области, представители региональных управлений службы судебных приставов, Минюста и Росреестра, прокуратуры, Адвокатской палаты, Государственного юридического бюро и отделения Социального фонда России.

Также к работе подключатся преподаватели Института права и национальной безопасности ТГУ имени Г. Р. Державина.

Жители смогут получить помощь по широкому кругу вопросов — от жилищного и семейного права до социальных выплат и трудовых споров. Кроме того, посетителям предоставят доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «КонсультантПлюс», а также возможность копирования необходимых документов.

Подробное расписание работы специалистов организаторы пообещали опубликовать 25 марта в 12:00 на официальных сайтах регионального отделения Ассоциации юристов России и Пушкинской библиотеки.
Читайте также:

В Тамбове пройдёт день бесплатной юридической помощи для жителей региона

24 марта жителям области окажут бесплатную правовую помощь

В главном книгохранилище области пройдет день бесплатной юридической помощи

21 декабря - день бесплатной юридической помощи тамбовчанам

24 августа в Тамбове пройдет День бесплатной юридической помощи

Ассоциация юристов России провела День бесплатной юридической помощи населе ...



Экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову продлили арест

Вчера, 18:06
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову. Под арестом остаётся и его личный водитель Александр Соломатин, которого следствие считает посредником при передаче взятки. Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. Его обвиняют

Екатерина Иванова официально назначена ректором Мичуринского аграрного университета

Вчера, 17:05
Екатерина Иванова избавилась от приставки «и.о.» и официально возглавила Мичуринский государственный аграрный университет. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. О назначении сообщил заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков в

0
В Тамбове после жалоб жильцов и проверки прокуратуры обязали устранить затопление канализации

Вчера, 14:02
В Тамбове прокуратура через суд добилась устранения серьёзных проблем с канализацией в одном из многоквартирных домов в Совхозном переулке. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы с инвалидностью II группы. Она сообщила о затоплении подвала и дворовой канализации сточными водами.

В Тамбовской области изменят правила назначения детских пособий

23 марта 2026
В Тамбовской области могут изменить порядок выплаты ежемесячного пособия на детей. Соответствующий законопроект внес в областную Думу глава региона Евгений Первышов. Главное нововведение касается многодетных семей. Если доход семьи немного превышает прожиточный минимум (не более чем на 10%),

В Тамбовской области запретили снимать и публиковать данные о военных и опасных объектах

23 марта 2026
В Тамбовской области ввели новые ограничения на фото- и видеосъёмку. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов. Теперь запрещено снимать и распространять в интернете и СМИ информацию о ряде объектов. В их числе — предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты

В Тамбовской области появятся «белые банкоматы» без привязки к банкам

23 марта 2026
В Тамбовской области начали внедрять новую сеть банкоматов, которые не будут принадлежать конкретным банкам. Проект реализует «Росинкас» — структура Банка России. Такие устройства называют «белыми банкоматами». Они будут работать как единая сеть, к которой смогут подключаться разные банки. При

Суд взыскал почти 28 млн рублей с Токарёвской птицефабрики за поставку сои

23 марта 2026
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск ООО «Агросоякомплект» (Московская область) к ОАО «Токарёвская птицефабрика» о взыскании задолженности по договору поставки. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Как установлено в суде, в июле 2025 года истец поставил предприятию 1000 тонн

На 75-м году жизни умер тамбовский журналист Валерий Кролик

22 марта 2026
21 марта 2026 года не стало тамбовского журналиста Валерия Вадимовича Кролика, сообщает "Тамбовская жизнь". Ему было 74 года. С газетным делом была связана практически вся его профессиональная жизнь. В разные годы он работал корреспондентом «Тамбовской правды», затем пришёл в газету «Город на

В Тамбове после нового загрязнения Цны хотят наказать должностное лицо «РКС-Тамбов»

21 марта 2026
Прокуратура Ленинского района Тамбова начала добиваться наказания для представителя ООО «РКС-Тамбов» после нового эпизода со сбросом сточных вод в реку Цну. По данным ведомства, в ходе проверки в воде обнаружили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Надзорный орган

В Тамбовской области обсудили поставки техники «Ростсельмаш» со скидками

20 марта 2026
В Уваровском округе после областного семинара по подготовке к весенним полевым работам прошла рабочая встреча аграриев с представителями дилерского центра АО «Октябрьское» и завода «Ростсельмаш». Разговор был посвящён условиям обновления сельхозтехники в Тамбовской области. Участники обсудили

В Моршанске женщина пострадала при обрушении навеса на рынке

19 марта 2026
В Моршанске на рынке по улице Интернациональной 19 марта произошло обрушение навеса. В результате пострадала 59-летняя местная жительница, её доставили в медицинское учреждение. На место происшествия выезжала заместитель прокурора города Надежда Ускова. По факту случившегося прокуратура

За взятки при распределении мест на ярмарках экс-чиновница администрации Моршанска получила 7 лет колонии

19 марта 2026
Моршанский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице администрации города по делу о коррупции при организации ярмарочной торговли. Её признали виновной в получении взяток за предоставление более выгодных мест для торговли и назначили 7 лет 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Как

В Мичуринске экс-директор турфирмы получила 6 лет за обман клиентов на 10 млн рублей

18 марта 2026
Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему директору ООО «Глобус Трэвел», признанной виновной в мошенничестве при продаже туристических путёвок. По данным прокуратуры, от её действий пострадали 66 человек, а общий ущерб превысил 10 млн рублей. Как установило следствие, с 2020 по 2022 год

«Тамбовский хлебозавод» прекратил деятельность

18 марта 2026
«Тамбовский хлебозавод» на Лермонтовской прекратил работу. Об этом, со ссылкой на отдел продаж предприятия, сообщило деловое издание «Вердикт». По словам сотрудников, накануне у завода был последний рабочий день, после чего печи остановили. Телефоны приёмной не отвечают, а на сайте предприятия

Ленинский райсуд в Тамбове отремонтируют за 40 млн рублей

17 марта 2026
Управление судебного департамента в Тамбовской области объявило открытый конкурс на капитальный ремонт фасада здания Ленинского районного суда. Начальная цена контракта составляет 40,4 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Подвести итоги торгов планируют 2 апреля. Работы рассчитаны на

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

17 марта 2026
Выплату из средств материнского капитала получают тамбовские семьи, в которых проживает 1,9 тысячи детей до трех лет. В 2025 году на данную меру социальной поддержки региональное Отделение СФР по Тамбовской области направило 351 млн рублей.

Апелляция не поддержала «Волковский спиртзавод» в споре с налоговой

16 марта 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции по спору ЗАО «Волковский спиртзавод» с налоговой службой. Предприятие пыталось оспорить решения ФНС, связанные с авансовыми платежами по акцизу, но суд с этим не согласился. Суть спора сводилась к тому, что

Тамбовскую «Ланту» после обращения в доход государства выставили на аукцион

16 марта 2026
В марте на торги выставили ООО «Ланта», которое после решения суда перешло в собственность государства. Речь идёт о продаже 100% долей в уставном капитале компании. Информация об аукционе опубликована в ГИС «Торги». Стартовая стоимость актива составляет 438,2 млн рублей. Для участия потребуется

Пенсионер из Татанова отдал мошеннику 1,25 млн рублей из-за истории про стационарный телефон

15 марта 2026
Тамбовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 60-летнему гражданину Азербайджана, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил у 90-летнего жителя села Татаново 1 250 000 рублей. Как сообщается, преступление произошло 27
