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Передача частнику водозаборных узлов противоречила интересам города

Вчера, 11:57
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Передача частнику водозаборных узлов противоречила интересам города Состоялось второе заседание рабочей комиссии по вопросам деятельности водоканала. Согласно аналитической справке Контрольно-счетной палаты Тамбова передача водозаборных узлов, по инициативе на тот момент главы администрации города, в частную собственность противоречили интересам города и горожан. Данными сделками был нанесен ущерб городу и горожанам.

Контрольный орган пришел к выводу, что сделки по приватизации городских водозаборов, скважин, насосных станций, котельных противоречат интересам города. Единственная цель данных сделок – позволить закрепиться АО «ТКС» на территории города.

«Я неоднократно заявлял, передача муниципальных водозаборных узлов частной организации противоречит интересам города и горожан, как и в целом, деятельность АО «Тамбовских коммунальных систем», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. - Нужно принимать действенные меры, а не идти на поводу московских хозяев АО «ТКС», которые диктуют нам условия и выкачивают из города деньги. Благодаря «успешной» работе АО «ТКС» в разных частях города сложился дефицит воды. Ситуация с водоснабжением и водоотведением в городе критическая: массовые отравления водой, а где-то ее вообще нет, канализация бьет ключом в разных частях города.
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