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В Тамбовской области создали Центр управления регионом
Сегодня, 14:20
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При участии АНО «Диалог» в городе Тамбове открыли Центр управления регионом (ЦУР), который будет заниматься работой с обращениями жителей по различным вопросам и обеспечивать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления власти.
По мнению авторов проекта ЦУР дает возможность оперативного информирования населения, установления надежной взаимной связи между региональной властью и населением.
Уже есть конкретные результаты работы центра, например, после обращения пассажирки муниципального маршрута №108 «Инжавино - Леонтьевка» было актуализировано расписание маршрута.
Руководит ЦУРом Екатерина Мартынова.
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