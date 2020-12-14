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Тамбов борется за звание самый привлекательный город

Вчера, 11:09
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Тамбов борется за звание самый привлекательный городГород Тамбов принимает участие во всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор», в том числе борется за звание самый привлекательный и узнаваемый город России». Поддержать Тамбов может каждый желающий (0+) в рамках интернет голосования на сайте город-россии.рф.

Интернет-проект «Город России» - это проект всероссийского масштаба, организованный в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия российской государственности.

Фото – zdorovs
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