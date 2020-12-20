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Тамбовчан предупредили об опасности лечения по советам из интернета
Сегодня, 09:04
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Заведующий центром здоровья ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко», кандидат медицинских наук, Юрий Говша предупредил жителей Тамбовской области об опасности лечения по советам в интернете.
Сейчас в сети интернет активно распространяют так называемые протоколы лечения коронавирусной инфекции, некоторые из которых не имеют медицинской основы, очень много фейковой информации.
«Врач согласует возможность приёма лекарств из протокола с совместимостью с уже принимаемыми препаратами и хроническими заболеваниями, которые есть у больного», - отмечает Юрий Говша, поэтому необходима консультация специалиста.
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