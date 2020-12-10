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Медики предупреждают об опасности чрезмерного потребления антибиотиков
Сегодня, 07:49
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Медики в Тамбовской области предупреждают об опасности бесконтрольного потребления антибиотиков на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Некоторые употребляют сильнодействующие лекарства без назначения врача и в качестве профилактических мер.
«Сейчас медицинское сообщество стоит перед тяжелейшей проблемой. Кроме того, участковые врачи сталкиваются с ситуацией, что если они назначат антибиотики, то больной будет доволен, а если не назначат, то недоволен», - заявил порталу «ТОП68» Юрий Говша, заведующий Центром здоровья, начальник научно-методического отдела Тамбовской областной клинической больницы.
Такое применение антибиотиков только усиливает устойчивость бактерий к антимикробным лекарствам, а при вирусной инфекции бессмысленно.
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