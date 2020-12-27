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Городская Дума безвозмездно отдала РПЦ очередное здание
Сегодня, 10:45
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение безвозмездно передать Тамбовской Епархии РПЦ здание, расположенное по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А. Речь идёт об объекте культурного наследия общей площадью 477,2 кв.м. и земельном участке площадью 650 кв.м. Здание непосредственно прилегает к школе № 9.
«Мы исконно русский город, православный город, поэтому инициативы, которые звучат, они заслуживают внимания и поддержки», - заявил на заседании городской Думы врио главы Максим Косенков.
Стоит отметить, что здание находится в неудовлетворительном состоянии.
Фото - ПроТамбов
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