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Выборы главы Котовска снова отложили
Сегодня, 17:00
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Сегодня в пятый раз был перенесен конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Котовска. Причиной переноса конкурса, как и в предыдущих случаях, стало неучастие в работе комиссии представителей исполнительного органа Тамбовской области, - сообщает «Коммерсантъ Черноземье».
Первоначально конкурс должен был пройти в январе, новую дату назначали на конец мая. Известно об одном кандидате, который подал документы - это действующий градоначальник Алексей Плахотников.
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