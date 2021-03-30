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Экс-руководитель «Элитстрой» не спешит выделять средства для достройки дома
Вчера, 10:08
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В настоящее время продолжается достройка многострадального дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове, который должны были ввести в эксплуатацию в апреле 2017 года.
В дом завезли лифтовое оборудование, смонтировали отопительные приборы, выполнена разводка системы отопления, устанавливаются внутренние перегородки на верхних этажах.
Но дольщиков волнует вопрос, что средств может не хватить для завершения всех работ. Бывший руководитель «Элитстрой» не спешит выделять средства для достройки дома, хотя данное обещание он сделал в прошлом году.
Власти обещают сдать во втором квартале текущего года. Ключи от квартир ждут 80 семей.
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