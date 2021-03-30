Прокуратура выявила факт предоставления недостоверных сведений сотрудником облдумы 0 По итогам прокурорской проверки выявлено нарушение законодательства со стороны начальника отдела Тамбовской областной Думы по факту предоставления недостоверных сведений о доходах и расходах.

Площадку около автовокзала в Тамбове облюбовали стритрейсеры 0 Дорожная инспекция, администрация города и собственник территории около автовокзала «Северный» решают, как изменить дорожное движение на рассматриваемой площадке.

Экс-руководитель «Элитстрой» не спешит выделять средства для достройки дома 0 В настоящее время продолжается достройка многострадального дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове, который должны были ввести в эксплуатацию в апреле 2017 года.

Под Тамбовом планируют построить поликлинику за 1,4 млрд рублей 0 В Тамбовском районе в деревне Красненькая планируют построить поликлинику для жителей северной части города за 1,4 млрд рублей.

В областном центре построят новый мемориал 0 Вчера прошло очередное заседание рабочей группы по выбору места строительства в областном центре мемориального комплекса землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

В Тамбове участились нарекания пассажиров на работу общественного транспорта 0 В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание в рамках деятельности комиссии по контролю за исполнением договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа.

Тамбовчан ждет жаркая погода 0 На этой неделе ожидается преимущественно плюсовая температура, но ночью еще будут заморозки. В четверг температура воздуха днем прогреется до 12 градусов тепла.

В Тамбове с приходом весны подтапливает город 0 Администрация города Тамбова в лице сотрудников специализированных служб принимает меры по откачиванию воды с подтопленных улиц. Прежде всего, проблема связана с недостаточной работой ливневой канализации.

В центре Тамбова жители выступают против сноса своих домов 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров озвучил проблему жителей центра города, которых хотят снести, а их территорию застроить многоквартирными элитными домами.

Пассажиры «Северного» жалуются, что не могут оплатить проезд картой 0 Пассажиры автовокзала «Северный» в городе Тамбове пожаловались на принуждение пассажиров администрацией автовокзала использовать наличный расчет при покупке билетов.

Максиму Косенкову сняли судимость 0 Вчера Советский районный суд города Тамбова удовлетворил заявление Максима Косенкова о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ.

В Тамбове запретили поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую 0 В администрации города Тамбова было принято решение в связи с высокой аварийностью перекрестка запретить поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую.

Администрация не включила в план ремонта те дороги, которая обещала отремонтировать 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы разгорелись жаркие дебаты вокруг утверждения плана ремонта дорог на 2021 год. Всего 2021 году планируются отремонтировать 48 городских дорог общей протяженностью 280746 тысяч квадратных метров.

Депутаты согласовали концессию предполагающую резкий рост тарифов 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли концессионное соглашение по водоснабжению и водоотведению с ООО «ККС» (входит в холдинг «РКС»). Несмотря на то, что был альтернативный вариант – вернуть водоканал под контроль города, депутаты решили продлить еще на 30 лет отношения

Выборы главы Котовска снова отложили 0 Сегодня в пятый раз был перенесен конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Котовска.

В Тамбове готовятся к паводку и возможной эвакуации 0 В администрации города Тамбова прошло совещание по подготовке областного центра к пропуску паводковых вод и пожароопасному сезону.

В Тамбове складывается критическая ситуация на коллекторах 0 Возможно, в ближайшее время в городе Тамбове будет введен режим повышенной готовности и круглосуточного дежурства аварийных бригад АО «ТКС». Принятие данного решения обусловлено критической ситуацией, которая складывается на канализационных коллекторах.

Возле детского сада возводят многоэтажку 0 Жители города Тамбова возмущены действиями застройщика, который возле детского сада «Умка» по ул. Подвойского, 6 возводит многоквартирный дом.

Возмущённая высказываниями сожительница убила «гражданского» мужа 0 Вынесен приговор жительнице Токаревского района, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В детские сады завозили фальсифицированную молочную продукцию 0 Зафиксирован очередной факт поставки фальсифицированной молочной продукции в дошкольные образовательные учреждения города Тамбова.