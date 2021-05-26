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В Котовске в седьмой раз сорвался конкурсный отбор на главу города

Сегодня, 09:15
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В Котовске в седьмой раз сорвался конкурсный отбор на главу города В городе Котовске в седьмой раз сорвался конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Причина, как и прежде - самоотвод представителей администрации Тамбовской области, составляющих половину членов конкурсной комиссии.

Главу города не могут выбрать с января 2021 года и неизвестно, когда состоится новый конкурсный отбор.

Аналогичная ситуация в городе Тамбове, где также не могут назначить главу муниципального образования.
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