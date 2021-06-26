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Прокурор области взял на контроль «кейс» Дмитрия Кривенко
Сегодня, 19:42
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Сегодня, 28 июня 2021 года, прокурор области Александр Гулягин на личном приеме принял представителя ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей и депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу расследования уголовного дела в отношении ООО «Инждорстрой», а также череды сомнительных банкротств дорожных организаций.
Прокурор области Александр Гулягин пообещал еще раз детально разобраться в череде сомнительных банкротств дорожных фирм, которые ранее контролировал Дмитрий Кривенко, из-за чего, по мнению ассоциации, пострадали десятки добросовестных тамбовских предпринимателей (контрагентов), ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.
Прокуратура может возбудить уголовное дело в связи с преднамеренным банкротством.
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