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Прокурор области взял под контроль «Дело Кривенко»
Сегодня, 09:26
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На днях прокурор Тамбовской области Саврун Николай Дионезович провел прием представителей Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Тамбовской области.
Во время встречи сопредседатель ассоциации Владимир Гаврилов рассказал прокурор Тамбовской области о мошеннических действий со стороны руководства ряда коммерческих организаций Воронежской области в сфере строительства автомобильных дорог на территории Тамбовской области.
В частности по инициативе прокуратуры направлено на новое рассмотрение уголовное дело в отношении ООО «Инждорстрой», фирма занималась ремонтом дорог в Знаменском районе. Недавно сотрудники полиции прекратили уголовное дело, но с этим решением не согласились органы прокуратуры.
Вначале сентября прошла аналогичная рабочая встреча с руководством следственного управления следственного комитета по Тамбовской области.
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