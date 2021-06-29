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Пострадавшие предприниматели снова обратились к Владимиру Путину
Вчера во время «прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей в очередной раз обратились к главе государства с просьбой защитить их права и законные интересы. «Суть проблемы в том, что десятки людей и хозяйствующих субъектов, после поставленных на «конвейер» банкротств фирм, где руководителем или учредителем являлся Д.А. Кривенко, повлекло за собой по принципу «домино» банкротства других организаций. Без денежных средств и материальных активов остались не просто отдельные юридические лица, но и работники предприятий»,
- отмечают представители ассоциации.
Ранее прокурор области Александр Гулягин пообещал еще раз детально разобраться в череде сомнительных банкротств дорожных фирм, которые ранее контролировал Дмитрий Кривенко.
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Вчера во время «прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей в очередной раз обратились к главе государства с просьбой защитить их права и законные интересы.
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