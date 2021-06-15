ИА «Тамбов-информ» выиграло суд по иску Дмитрия Кривенко Комментариев: 0



Речь идет о серии публикаций и журналистских расследований, связанных с деятельностью коммерческих фирм ранее возглавляемых скандально известным дорожником Дмитрием Кривенко. Суть вопроса в том, что десятки людей и хозяйствующих субъектов, после поставленных на «конвейер» банкротств фирм, где руководителем или учредителем являлся Д.А. Кривенко, повлекло за собой по принципу «домино» банкротства других организаций, оставив их без денежных средств и материальных активов, способствовали созданию социальной напряженности.



Отдельный аспект публикаций был посвящен уголовному делу, связанного со строительством автодорог в рабочем посёлке Знаменка Знаменского района. ООО «Инждорстрой» (общество связано с Кривенко) выступая подрядчиком по муниципальному контракту, подало в администрацию Знаменского района фиктивные акты выполненных работ (по каждому контракту – более 1 миллиона рублей). На деле работы были выполнены незначительно или частично. В этих действиях правоохранительные органы усмотрели признаки преступления, предусмотренного по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование уголовного дела длилось с 2016 года, его пытались закрыть, но после вмешательства общественности, прокуратуры и руководства УМВД России по Тамбовской области уголовное дело планируют направить в суд, об этом мы еще подробно расскажем.



Судебное разбирательство о защите деловой репутации длилось 2 года (с лета 2019), за все время состоялось около 20 заседаний. Экс-директор «Крымавтодор» пытался оспорить информацию в пяти статьях, опубликованных в независимом издании. Изначально Кривенко намеревался взыскать 5 млн рублей морального вреда, затем снизил требования - до 500 тысяч, однако по итогу проиграл суд. Тогда Владимир Гаврилов заявил, что судебное разбирательство пойдет только на пользу, поскольку в ходе него будет подтверждена правота ассоциации.



«Любой человек может обратиться в суд о защите чести и деловой репутации, но в рассматриваемой ситуации считаю, подобные выпады давлением на СМИ и свободу слова, - отмечает юрист Артем Александров защищавший интересы ответчиков. - Журналистские расследования крайне важны для гласного обсуждения актуальных вопросов и тем. Отмечу, что недавно «ИА «Тамбов-информ» выиграло дело в ЕСПЧ. Европейский суд выступил против попрания фундаментальных прав и свобод человека, которые были нарушены действиями конкретных должностных лиц, кто сознательно пошёл на нарушение принципа свободы выражения мнения».



Кривенко с 2002 по 2004 г. работал главным специалистом управления по дорожному хозяйству ЗАО «Лукойл – Нефтегазстрой». Позднее был замгендиректора ООО «Интердорстрой», генеральным директором ООО «Инждорстрой» и исполнительным директором ООО «Дорсервис». В 2015 — 2017 гг. занимал пост замначальника управления ФКУ Упрдор «Южный Урал» Федерального дорожного агентства. Руководил «Крымавтодором» с 2018 г.



В прошлом году глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко. По данным ТАСС, решение было принято в связи с выявлением недочетов при реализации проектов по федеральной целевой программе развития региона и его инвестиционных программ.



Фото – «Известия» 16 июня Арбитражный суд Тамбовской области в полном объеме отказал бывшему директору ГУП «Крымавтодор» и бывшему руководителю дорожных организаций Дмитрию Кривенко в удовлетворении требований о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда к «ИА «Тамбов-информ» и сопредседателю «Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей» Владимиру Гаврилову.Речь идет о серии публикаций и журналистских расследований, связанных с деятельностью коммерческих фирм ранее возглавляемых скандально известным дорожником Дмитрием Кривенко. Суть вопроса в том, что десятки людей и хозяйствующих субъектов, после поставленных на «конвейер» банкротств фирм, где руководителем или учредителем являлся Д.А. Кривенко, повлекло за собой по принципу «домино» банкротства других организаций, оставив их без денежных средств и материальных активов, способствовали созданию социальной напряженности.Отдельный аспект публикаций был посвящен уголовному делу, связанного со строительством автодорог в рабочем посёлке Знаменка Знаменского района. ООО «Инждорстрой» (общество связано с Кривенко) выступая подрядчиком по муниципальному контракту, подало в администрацию Знаменского района фиктивные акты выполненных работ (по каждому контракту – более 1 миллиона рублей). На деле работы были выполнены незначительно или частично. В этих действиях правоохранительные органы усмотрели признаки преступления, предусмотренного по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование уголовного дела длилось с 2016 года, его пытались закрыть, но после вмешательства общественности, прокуратуры и руководства УМВД России по Тамбовской области уголовное дело планируют направить в суд, об этом мы еще подробно расскажем.Судебное разбирательство о защите деловой репутации длилось 2 года (с лета 2019), за все время состоялось около 20 заседаний. Экс-директор «Крымавтодор» пытался оспорить информацию в пяти статьях, опубликованных в независимом издании. Изначально Кривенко намеревался взыскать 5 млн рублей морального вреда, затем снизил требования - до 500 тысяч, однако по итогу проиграл суд. Тогда Владимир Гаврилов заявил, что судебное разбирательство пойдет только на пользу, поскольку в ходе него будет подтверждена правота ассоциации.- отмечает юрист Артем Александров защищавший интересы ответчиков. -Кривенко с 2002 по 2004 г. работал главным специалистом управления по дорожному хозяйству ЗАО «Лукойл – Нефтегазстрой». Позднее был замгендиректора ООО «Интердорстрой», генеральным директором ООО «Инждорстрой» и исполнительным директором ООО «Дорсервис». В 2015 — 2017 гг. занимал пост замначальника управления ФКУ Упрдор «Южный Урал» Федерального дорожного агентства. Руководил «Крымавтодором» с 2018 г.В прошлом году глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко. По данным ТАСС, решение было принято в связи с выявлением недочетов при реализации проектов по федеральной целевой программе развития региона и его инвестиционных программ.Фото – «Известия»



