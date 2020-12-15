К Владимиру Путину обратились представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Комментариев: 0



Свой вопрос направили и представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей по вопросу деятельности известного дорожника Дмитрия Кривенко.



«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к Вам представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей. Суть проблемы в том, что десятки людей и хозяйствующих субъектов, после поставленных на «конвейер» банкротств фирм, где руководителем или учредителем являлся Д.А. Кривенко, повлекло за собой по принципу «домино» банкротства других организаций.



Некоторое время Д.А. Кривенко возглавлял ГУП «Крымавтодор», но в августе на совещании Глава Крыма Сергей Аксенов уволил его с должности в связи с некачественным строительством дорог. Более того, в Крыму начала разваливаться дорога, которую Вы открыли несколько месяцев назад, инцидент произошел с симферопольской объездной дорогой, которая была сделана в бытность Кривенко. Похоже, что придется долго разбираться с наследством Кривенко в Крыму.



В этой связи мы хотим у Вас узнать, какую ответственность должны нести руководители, будь то частных или государственных организаций за подобные просчеты?», - сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Владимир Гаврилов.



Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Президент Владимир Путин проведет 17 декабря большую ежегодную пресс-конференцию, начало мероприятия запланировано на 12.00 по московскому времени. Задать свои вопросы россияне могут не только по телефонам горячей линии, но и через мобильные приложения.Свой вопрос направили и представители ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей по вопросу деятельности известного дорожника Дмитрия Кривенко.- сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Владимир Гаврилов.Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».



