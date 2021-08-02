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В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляции

Вчера, 09:36
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В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляцииНа фоне роста количества больных новой коронавирусной инфекцией, губернатором принято решение о введении режима самоизоляции для пенсионеров и беременных женщин.

Напомним, что режим самоизоляции был отменен весной. Также жителям области стоит исключить «необязательные посещения общественных мест с массовым пребыванием граждан и поездки в общественном транспорте».

Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня.

Фото – «Тамбовская жизнь»
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