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В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляции
Вчера, 09:36
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На фоне роста количества больных новой коронавирусной инфекцией, губернатором принято решение о введении режима самоизоляции для пенсионеров и беременных женщин.
Напомним, что режим самоизоляции был отменен весной. Также жителям области стоит исключить «необязательные посещения общественных мест с массовым пребыванием граждан и поездки в общественном транспорте».
Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня.
Фото – «Тамбовская жизнь»
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