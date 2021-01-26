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Продлен режим самоизоляции для отдельных категорий граждан
Сегодня, 09:25
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Региональные власти внесли изменения в постановление об ограничительных мерах в рамках борьбы с коронавирусом.
Для граждан в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим определенные хронические заболевания, и беременным женщинам режим самоизоляции продлили до 25 февраля 2021 года.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится на постоянном контроле региональных властей.
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