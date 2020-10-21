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В Тамбовской области пожилых людей посадили на самоизоляцию
Сегодня, 08:54
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На фоне роста числа заболевших коронавирусом вчера администрация Тамбовской области приняла решение об ужесточении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Теперь данные лица должны в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции, но есть исключения, они могут покидать свое жилище, чтобы:
- обратиться за медицинской помощью или если имеется иная прямая угрозы их жизни и здоровью;
- совершить покупку товаров, работ и услуг;
- осуществить выгул домашних животных, вынести мусор до ближайшего места их утилизации;
- совершить прогулку и заняться физкультурой и спортом на открытом воздухе.
В качестве исключения они могут работать, если их присутствие является критически важным для обеспечения функционирования предприятий.
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