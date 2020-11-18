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В Тамбове для беременных женщин введен режим самоизоляции
Сегодня, 09:54
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В связи с непростой эпидемиологической ситуацией постепенно вводятся новые ограничительные меры. В постановление администрации области внесены изменения, согласно которым для беременных женщин введен режим самоизоляции.
Кто еще из беременных женщин работает, будут выдавать листки временной нетрудоспособности.
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