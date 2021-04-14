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» » Для отдельных категорий граждан продлен режим самоизоляции

Для отдельных категорий граждан продлен режим самоизоляции

Вчера, 08:45
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Для отдельных категорий граждан продлен режим самоизоляции Глава администрации Тамбовской области принял решение продлить до конца апреля режим самоизоляции для отдельных категорий граждан.

Ограничения затрагивают:

- граждан старше 65 лет,

- граждан, страдающих хроническими заболеваниями,

- беременных женщин.

Фото: Катерина Варзина
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