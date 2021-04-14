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Для отдельных категорий граждан продлен режим самоизоляции
Вчера, 08:45
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Глава администрации Тамбовской области принял решение продлить до конца апреля режим самоизоляции для отдельных категорий граждан.
Ограничения затрагивают:
- граждан старше 65 лет,
- граждан, страдающих хроническими заболеваниями,
- беременных женщин.
Фото: Катерина Варзина
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