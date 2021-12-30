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С наступающим Новым годом!
Вчера, 11:13
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Дорогие наши читатели, с наступающим новым годом! Спасибо вам за то, что 2021 год мы провели вместе, за то, что вы нас читаете, спорите и дискутируете с нами. Когда постправда и фейковые новости становятся словами года, домыслы и версии выдаются за факты в особой цене в океане информации становятся компетентность и эксклюзивность, достоверность и правда.
Пусть в жизни каждого из вас будет больше радости, света и доброты! И конечно, пусть в Новом году с вами и вашими близкими пребудут удача и благополучие!
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