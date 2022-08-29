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Сотрудники тамбовского агропредприятия прошли обучение на площадке «Фабрика процессов»
Сегодня, 10:34
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Сотрудники тамбовского предприятия «Маслозавод «Дружба» прошли обучение на площадке «Фабрика процессов» по нацпроекту «Производительность труда».
Обучение построено таким образом, что на основе реального производственного процесса участники могут на практике применить инструменты бережливого производства, научиться видеть потери, формулировать и решать проблемы, оптимизировать процессы.
На «Фабрике процессов» участники проживают три учебных рабочих смены, имитирующих реальный производственный процесс сборки агрегата, и с помощью инструментов бережливого производства улучшают операционные и экономические показатели производства.
Важно отметить, что обучение на «Фабрике процессов» для сотрудников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» бесплатно.
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