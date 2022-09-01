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Годами жители Притамбовья не могут дождаться ремонта дороги
Сегодня, 08:06
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В 23 километрах от областного центра жители нескольких поселений Большелиповицкого сельсовета не могут добиться ремонта основной дороги. Речь идет о деревнях Андреевка, Поповка, Герасимовка. К селам проехать можно только в хорошую погоду летом, если ехать полями.
Дорогу начали делать ещё в 80-е годы в советское время, тогда здесь было хозяйство магазины, свой здравпункт и школа. Для дороги, которая шла через Герасимовку, Поповку, Ольшанку Луговую и Андреевку, сделали насыпь, привезли гравий, но с развалом СССР работы прекратились.
По словам местных жителей они много раз обращались в органы власти. «Я вот 8 лет хожу к правителям нашим. Вот до губернатора только не дойдём. Восемь лет!» — рассказывает жительница Андреевки Татьяна Петровна.
Руководители Тамбовского района неоднократно обещали решить проблему с дорогой. В зимнее время деревни буквально отрезаны от цивилизации.
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