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Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины»

Сегодня, 10:29
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Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины»В Тамбовской области стартовала реализация региональной программы «Наследие Тамбовщины», которая направлена на реставрацию многоквартирных домов, являющихся историческими достопримечательностями, с учетом их исторического облика. В текущем году в программу включены 10 многоквартирных домов в областном центре, 3 дома в Моршанске и 3 дома в Мичуринске.

Проведение программы «Наследие Тамбовщины» осуществляется при активной поддержке Главы Тамбовской области, Максима Егорова.

На данный момент работы уже начались на трех объектах, а для остальных домов готовится процедура отбора подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации.

В частности, реставрационные работы уже начались на «Архитектурном комплексе» по адресам: улица Коммунальная, 22 и улица Коммунальная, 24 в городе Тамбове. Крыша и фасады данных зданий оценили как находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие незамедлительного капитального ремонта. Сегодня на месте работает лицензированная подрядная организация ООО «Строй-Плюс», их бригады уже провели отбивку штукатурки, изготовили шаблоны и слепки декоративных элементов, а также приступили к усилению фундамента в арке. Ведется также работа по расчистке и восстановлению кирпичной кладки со стороны двора. Завершение ремонтно-восстановительных работ планируется в середине октября текущего года.
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