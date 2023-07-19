В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель Комментариев: 0



После того, как у гражданина Индии, прибывшего из Дели в Российскую Федерацию, были обнаружены признаки острой кишечной инфекции неизвестной этиологии, специалисты из ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Тамбовской области оперативно провели лабораторные исследования и выявили холероподобный возбудитель.



Руководством Роспотребнадзора по Тамбовской области были немедленно приняты меры для предотвращения распространения инфекции и усугубления эпидемической ситуации. Был разработан и внедрен план противоэпидемических мероприятий.



Пациент был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, и ему было предоставлено полное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.



Также, немедленно были организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия в месте проживания пациента. Это включало определение круга контактных лиц, их медицинский осмотр, лабораторное обследование, медицинское наблюдение и экстренную антибиотикопрофилактику для всех контактных лиц, а также дезинфекционные мероприятия. Важно отметить, что среди контактных лиц не было обнаружено лиц с признаками инфекционного заболевания.



Все вышеуказанные меры были оперативно и полностью реализованы, и были приняты дополнительные меры для выявления и лабораторного обследования всех контактных лиц, назначения медицинского наблюдения и проведения экстренной профилактики. Также были ужесточены меры дезинфекции и ограничительные мероприятия. И радует, что среди контактных лиц не было обнаружено признаков инфекционного заболевания.



Ситуация остается под строгим контролем Роспотребнадзора, и все необходимые меры продолжаются. В гостинице для трудовых мигрантов в городе Рассказово, Тамбовская область, сейчас активно проводятся противоэпидемические мероприятия, организованные Роспотребнадзором.После того, как у гражданина Индии, прибывшего из Дели в Российскую Федерацию, были обнаружены признаки острой кишечной инфекции неизвестной этиологии, специалисты из ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Тамбовской области оперативно провели лабораторные исследования и выявили холероподобный возбудитель.Руководством Роспотребнадзора по Тамбовской области были немедленно приняты меры для предотвращения распространения инфекции и усугубления эпидемической ситуации. Был разработан и внедрен план противоэпидемических мероприятий.Пациент был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, и ему было предоставлено полное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.Также, немедленно были организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия в месте проживания пациента. Это включало определение круга контактных лиц, их медицинский осмотр, лабораторное обследование, медицинское наблюдение и экстренную антибиотикопрофилактику для всех контактных лиц, а также дезинфекционные мероприятия. Важно отметить, что среди контактных лиц не было обнаружено лиц с признаками инфекционного заболевания.Все вышеуказанные меры были оперативно и полностью реализованы, и были приняты дополнительные меры для выявления и лабораторного обследования всех контактных лиц, назначения медицинского наблюдения и проведения экстренной профилактики. Также были ужесточены меры дезинфекции и ограничительные мероприятия. И радует, что среди контактных лиц не было обнаружено признаков инфекционного заболевания.Ситуация остается под строгим контролем Роспотребнадзора, и все необходимые меры продолжаются.



