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В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

Сегодня, 09:55
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В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудительВ гостинице для трудовых мигрантов в городе Рассказово, Тамбовская область, сейчас активно проводятся противоэпидемические мероприятия, организованные Роспотребнадзором.

После того, как у гражданина Индии, прибывшего из Дели в Российскую Федерацию, были обнаружены признаки острой кишечной инфекции неизвестной этиологии, специалисты из ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Тамбовской области оперативно провели лабораторные исследования и выявили холероподобный возбудитель.

Руководством Роспотребнадзора по Тамбовской области были немедленно приняты меры для предотвращения распространения инфекции и усугубления эпидемической ситуации. Был разработан и внедрен план противоэпидемических мероприятий.

Пациент был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, и ему было предоставлено полное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Также, немедленно были организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия в месте проживания пациента. Это включало определение круга контактных лиц, их медицинский осмотр, лабораторное обследование, медицинское наблюдение и экстренную антибиотикопрофилактику для всех контактных лиц, а также дезинфекционные мероприятия. Важно отметить, что среди контактных лиц не было обнаружено лиц с признаками инфекционного заболевания.

Все вышеуказанные меры были оперативно и полностью реализованы, и были приняты дополнительные меры для выявления и лабораторного обследования всех контактных лиц, назначения медицинского наблюдения и проведения экстренной профилактики. Также были ужесточены меры дезинфекции и ограничительные мероприятия. И радует, что среди контактных лиц не было обнаружено признаков инфекционного заболевания.

Ситуация остается под строгим контролем Роспотребнадзора, и все необходимые меры продолжаются.
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