В Мичуринске состоялась очередная встреча с матерями погибших воинов 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет проводит работу в различных направлениях, одно из которых – взаимодействие с семьями погибших воинов.

Эпидемиологическая ситуация по кори осложнилась в текущем году 0 В этом году эпидемиологическая ситуация с корью в России стала более сложной. В период апреля-мая в Тамбове и Рассказове были зарегистрированы два случая подтвержденной лабораторно кори.

Руководитель предприятия не заплатил 88 млн рублей налогов 0 В Тамбовской области было возбуждено уголовное дело против генерального директора компании, специализирующейся на производстве оборудования и комплектующих для железнодорожного транспорта и путей. Ему предъявляется обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Жильцы дома № 131 на ул. Чичканова требуют от властей капремонта 0 Жители дома № 131 на улице Чичканова в городе Тамбове собрались во дворе для встречи с и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Тамбовской области Ильёй Абрамовым и председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тамбова Сергеем Серёгиным.

Проект по развитию адаптивного хоккея в Тамбовской области представлен в Госдуме 0 Представитель партии «Новые люди» в Тамбовской области Владимир Верняев и депутат Тамбовской городской думы, координатор АНО «ВЕРШИНА» Оксана Осетрова встретились с Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от партии «Новые люди», членом комитета по просвещению

В Мичуринске состоялось празднование 10-й годовщины образования Пограничных войск 0 В минувшие выходные члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» отметили 105-ю годовщину образования Пограничных войск.

День города Тамбова проведут без приглашенных артистов 0 В этом году День города в Тамбове примет новый формат без приглашенных артистов. Такую информацию глава администрации областного центра объявил на своих страницах в социальных сетях.

В Тамбове появилась улица им. Александра Боднара 0 В микрорайоне Уютный, на севере города Тамбова, одной из улиц было присвоено имя выдающегося участника Великой Отечественной войны и Почетного жителя города Александра Боднара. Данная улица начинается от улицы Свободной и тянется в северо-западном направлении на протяжении 395 метров до улицы

В Тамбове пройдёт круглый стол по перспективам сотрудничества Тамбовской области с Китаем 0 2 июня в 10:00 состоится круглый стол на тему "Возможности экономического сотрудничества Тамбовской области с КНР", организованный в рамках "Недели Китая в Тамбове". Мероприятие пройдет в конференц-зале Тамбовской областной Торгово-промышленной палаты, по адресу ул. Державинская, 16-а, 3 подъезд, 6

В Бондарях прошёл праздник музыки Петра Чайковского 0 В селе Бондари был отмечен пятый юбилейный праздник, посвященный великому композитору Петру Чайковскому. Мероприятие охватило различные сферы и было насыщено интересными моментами. В районном краеведческом музее были открыты новые выставки, а на центральной площади прошла увлекательная концертная

ООО «Реал-Макс» через суд взыскал с региональных властей более 15 млн рублей 0 Тамбовская фирма ООО "Реал-Макс" выиграло дело в арбитражном суде Тамбовской области, доказав, что региональное министерство градостроительства и архитектуры незаконно взыскало с них штрафы и неустойки в размере 15,3 миллиона рублей. В соответствии с решением суда, власти должны вернуть компании

В Тамбове прошел день славянской культуры 0 В парке культуры в Тамбове прошел День славянской письменности и культуры (0+). Посетителей ждала разнообразная и захватывающая развлекательная программа, включающая концерты и игровые станции. Гости могли попробовать оригинальный массаж, основанный на древних техниках, таких как использование

Возобновились полёты вертолётов санавиации в Уваровской ЦРБ 0 С начала мая текущего года в Уваровской центральной районной больнице возобновлены полеты медицинских вертолетов национальной службы санитарной авиации "Ансат". В рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" на базе ЦРБ была создана

Семилетняя девочка серьезно пострадала в ДТП 0 Вчера в Тамбове произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребёнок. В районе Рылеева, семилетняя девочка пересекала дорогу, используя самокат.

Городские власти в Тамбове хотят взять в кредит 905 млн рублей 0 Администрация города Тамбова планирует занять сумму в размере 905,4 миллиона рублей через кредитное финансирование. Эти дополнительные средства необходимы для выплаты существующих обязательств. Информация о проведении пяти торгов по предоставлению услуг по кредитованию размещена в системе

В Тамбовской области будет проведена «Неделя Китая» 0 С 1 по 4 июня в Тамбовской области состоится «Неделя Китая», совместный проект Правительства Тамбовской области, регионального отделения Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), ТГУ имени Г.Р. Державина и Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон». Этот проект будет включать

Более 30 семей пострадали в результате двух пожаров 0 Более 30 семей в Тамбове остались без крыши над головой после пожаров, которые произошли ночью в домах на улицах Кронштадтская, 23 и Советская, 80. Информацию об этом сообщили в администрации областного центра РИА "ТОП68".

Олега Бетина наградили орденом Дружбы 0 Орден Дружбы был присужден бывшему губернатору Тамбовской области Олегу Бетину, по указу президента России Владимира Путина. Бетин был отмечен за свои достижения в сфере труда и многолетнюю преданную работу. В настоящее время он занимает должность директора центра экономических исследований рыбного

Правительству Тамбовской области вновь не удалось получить кредит 0 На двух электронных аукционах, организованных Правительством Тамбовской областью для получения кредита, не поступило ни одной заявки. Аукционы завершились 26 мая. Важно отметить, что правительство региона планировало получить более 2,3 миллиарда рублей в кредит у банков на срок 365 дней.

В микрорайоне «Пехотка» в Тамбове хотят открыть модульный спортзал 0 Максим Егоров глава Тамбовской области, регулярно проводит еженедельные личные приёмы для граждан. На последнем приёме обратились жители Тамбова и Жердевки с разными проблемами.