В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской 0 В селе Осино-Гай Гавриловского округа возле памятника Зое Космодемьянской состоялось спецгашение почтового конверта с оригинальной маркой в честь 100-летия Героя Советского Союза.

В Мичуринске выявлены искажения в декларациях о доходах чиновников 0 Прокуратура города Мичуринска завершила новую проверку соблюдения антикоррупционных норм и точности предоставленных муниципальными служителями данных о доходах, расходах, имуществе и финансовых обязательствах.

Прокуратура разбирается в причинах массового замора рыбы в Тамбовской области 0 Прокуратурой Жердевского муниципального округа Тамбовской области проводится проверка в связи с массовой гибелью рыбы в реке Ящерка, расположенной близ деревни Рыбкино.

100 лет со дня рождения героя Советского Союза Зои Космодемьянской 0 Сегодня отмечается столетие со дня рождения известной советской героини Зои Космодемьянской, которой вечно 18 лет, а память о ее подвиге бессмертна. Ее имя и подвиг были хорошо известны каждому школьнику в СССР, и сегодня мы по-прежнему уделяем внимание сохранению ее наследия, чтобы нынешнее

В Тамбове планируют собирать белорусские тракторы 0 Предприятие "Титан" из Тамбова и белорусская компания "Гомсельмаш" объединяют усилия в создании совместного производства зерноуборочных комбайнов, что приведет к созданию 110 новых рабочих мест. Первые 10 комбайнов ожидается выпустить из сборочного цеха в текущем году.

Прокуратура выявила отсутствие маневренного жилого фонда в ряде муниципалитетов 0 Прокуратура Тамбовского района завершила проверку в отношении выполнения прав жителей аварийных домов органами местного самоуправления и выявила серьезные нарушения.

Тамбовская делегация приняла участие в бизнес-форуме «РОСТКИ: Россия−Китай» в Казани 0 В Казани в рамках реализации соглашений на самом высоком уровне между Российской Федерацией и Китаем о всестороннем стратегическом партнерстве состоялся первый международный бизнес-форум под названием "РОСТКИ. Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество". В мероприятии приняли участие

В Тамбовской области подвели итоги выборов 0 10 сентября в Тамбовской области завершилось трёхдневное голосование в рамках 24 избирательных кампаний, касающихся выборов в органы местного самоуправления. Предварительные результаты были объявлены в ситуационном центре, который находился на площадке Общественной палаты региона.

Антимонопольная служба проводит проверку по факту роста цен на топливо 0 В последнее время обитатели Тамбовской области стали обращать внимание на уровень цен на бензин. В некоторых бензозаправочных станциях стоимость этого топлива достигала 66 рублей за литр. Представители агропромышленного сектора также выдвигают на повестку дня проблемы, связанные с доступностью

На кастинг «Мисс Тамбовская область» пришло шесть участниц 0 10 сентября, состоялся первый технический отбор девушек, желающих принять участие в конкурсе красоты "Мисс Тамбовская область" (12+). Шестеро амбициозных участниц в возрасте от 16 до 22 лет представили свою уникальность и таланты.

Водитель за дрифт на площади В.И. Ленина в Тамбове поплатился правами 0 Вчера, 10 сентября, в Тамбове произошел инцидент на свадьбе молодого человека, который решил удивить своих гостей необычным выступлением на Ленинской площади. Используя арендованный автомобиль, он начал дрифтить на публичной территории, что привело к негативным последствиям. Согласно информации от

В Тамбовской области проголосовало почти 50% избирателей 0 По результатам двух дней голосования в Тамбовской области на выборы в органы местного самоуправления пришли на участки 168 999 избирателей, что составляет 46,18% от общего числа избирателей, включенных в избирательные списки. Из них 59 957 человек проголосовали на дому, что составляет 16,38% от

В Королевстве Голландия закупили на 9,5 млн рублей луковиц тюльпанов 0 Тамбовское АО "Тепличное", известное своей деятельностью по производству огурцов и томатов, приняло решение о расширении своей продукции и введении выращивания тюльпанов в свой ассортимент. В преддверии этого заявлено, что на предприятии будет начато строительство новой теплицы, предназначенной для

ФНС намерена обанкротить 20 компаний в Тамбовской области 0 Двадцать исковых заявлений о банкротстве организаций, находящихся в Тамбовской области, были поданы в Арбитражный суд Тамбовской области 7 сентября текущего года. Заявки были поданы Федеральной налоговой службой и её региональным подразделением, но пока что они не приняты к рассмотрению. Общий

Тамбовская семья тратит 11% своих доходов на ЖКУ 0 Семейные расходы на жилищно-коммунальные услуги в средней семье в Тамбовской области составляют 3435 рублей в месяц или 10,7% от общих ежемесячных затрат. Согласно рейтингу, Тамбовская область занимает 58-е место среди регионов по доле расходов на ЖКУ. Это исследование было проведено по заказу РИА

В Тамбовской области пройдут юбилейные мероприятия посвященные Зое Космодемьянской 0 В предстоящий 13 сентября исполнится столетие со дня рождения выдающейся личности - Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, родившейся в Тамбовской области и погибшей во время Великой Отечественной войны. В этот день планируются памятные события, которые пройдут по всей стране.

В Котовске сорвали программу по благоустройству дворов 0 Прокуратура города Котовска выявила невыполнение контракта на благоустройство дворовой территории в рамках программы "Формирование современной городской среды в Тамбовской области". В текущем году в моногороде планировалось улучшить состояние 7 дворовых территорий, на что было выделено более 8

Почти 60 тыс. тамбовских семей назначили единое пособие 0 В Тамбовской области Социальный фонд России предоставил единое пособие для 58 тысяч семей. Один из обязательных критериев для получения этой выплаты - наличие детей в возрасте до 17 лет. На данный момент, средства были перечислены 32 тысячам семей в регионе, и общая сумма выплат составила 4

В Тамбове неэффективно расходуют денежные средства на уличное освещение 0 Комитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы многократно поднимал вопрос о регулировке уличного освещения с целью экономии бюджетных средств. Суть заключается в том, чтобы избежать излишних расходов на освещение улиц в светлое время суток. Для достижения этой цели необходимо настроить учет

Жителей Тамбовской области ждут прохладные выходные 0 С приходом циклона в Тамбовской области ожидается продолжение дождливой погоды. В некоторых районах региона атмосферное давление продолжит повышаться, что может уменьшить вероятность осадков. Среднесуточная температура будет оставаться на уровне 15 градусов Цельсия в течение ближайших трех дней.