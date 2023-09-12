|
В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской
Сегодня, 11:47
Комментариев: 0
Версия для печати
В селе Осино-Гай Гавриловского округа возле памятника Зое Космодемьянской состоялось спецгашение почтового конверта с оригинальной маркой в честь 100-летия Героя Советского Союза.
Главой Тамбовской области, Максимом Егоровым, был произведен первый оттиск уникального почтового штемпеля на конверте.
На этом конверте изображен памятник Зое Космодемьянской, созданный Зурабом Церетели, который находится в городе Руза, Московская область. Марка на конверте представляет собой символ 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В Тамбовскую область поступило целых шесть тысяч таких конвертов.
На центральной площади села состоялся митинг, на котором собрались как местные жители, так и участники автопробега.
Жители Тамбовской области с гордостью и почтением сохраняют память о Зое Космодемьянской. Ее имя вечно проживает в наименованиях школ, улиц, библиотек и детских лагерей. В селе Осино-Гай, на основе школьного музея, был открыт музейно-информационный центр "Земля героев".
Следует отметить, что в регионе проводятся разнообразные мероприятия, посвященные столетию Зои Космодемьянской. Заранее, в областном центре, была открыта выставка, посвященная подвигу этой тамбовчанки. Сегодня же у памятника Зое прошел митинг, в рамках которого был организован телемост с представителями Новоайдарского района Луганской Народной Республики. После митинга начался автопробег, в котором участвовало сто символических автомобилей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.