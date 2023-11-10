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За подложные ДТП отправлен под стражу бывший госавтоинспектор
Сегодня, 08:29
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В Тамбовской области предъявлены обвинения в мошенничестве сотруднику Госавтоинспекции, связанному с фальсификацией ДТП и нанесением серьезного ущерба страховым компаниям.
По версии следствия, бывший представитель ГИБДД может быть частью организованной преступной группировки, активной в регионе в течение семи лет. За этот период группа организовала примерно 70 поддельных ДТП, с целью предъявления страховых требований для личной финансовой выгоды. Общий ущерб от их действий оценивается более чем в 13,5 миллионов рублей. Интересно, что для получения возмещения потерь не требовалась даже подпись получателей в ГИБДД, так как все необходимые формальности обрабатывались сотрудниками Госавтоинспекции. Мошенническая схема продолжала функционировать незаметно, пока владелец одной из страховых компаний не обнаружил подозрительную деятельность.
Следствие по делу о фальшивых ДТП ведет Следственный комитет Российской Федерации по Тамбовской области. В настоящее время разрабатываются все детали произошедшего.
После выявления подозреваемых 10 ноября Ленинский районный суд решил поместить бывшего госавтоинспектора ДПС МОМВД России "Первомайский" под стражу, где он проведет новогодние праздники, так как суд установил срок его заключения до 8 января 2024 года.
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