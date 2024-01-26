В некоторых домах Тамбова из-за отключения электричества замерзла система отопления Комментариев: 0



Эта проблема не нова и обусловлена не только износом сетей, но и небрежным отношением к обслуживанию со стороны энергопоставщиков. В прошлом в посёлке существовала военная часть и полигон, земли которых были переданы различным ведомствам после их расформирования. Энергоснабжение в посёлке и на полигоне до сих пор обеспечивается «Оборонэнерго», но филиал этой организации находится в Тамбове, а сама компания - в другом регионе.



Несмотря на небольшой штат и ограниченные ресурсы, «Оборонэнерго» не всегда проявляет должную инициативу и ответственность в решении возникающих проблем. Жители посёлка жалуются, по их мнению, на безразличное отношение сотрудников компании к их проблемам и отсутствие желания предложить альтернативные решения, например, использование дизельного генератора.



За год с момента присоединения Тригуляя к Тамбову администрация города не проявила инициативы в решении проблем энергоснабжения. Жители посёлка, столкнувшись с аварийными ситуациями после «крещенских» морозов, вынуждены были обратиться в теруправление городской администрации. Комиссия, включающая представителей администрации и «Оборонэнерго», провела измерения в домах, выявив проблемы в отоплении. Однако вопрос о компенсации ущерба оказался сложным, так как эксперты не могут дать заключение о неисправности системы, пока трубы замерзшие.



Жители Тригуляя, надеясь на решение проблем после присоединения к Тамбову, пока не видят действий со стороны муниципальных органов власти. Они выражают недовольство и надежду на то, что городские власти обратят внимание на их проблемы и предпримут конкретные шаги для их решения. В посёлке Тригуляй, который стал частью города Тамбова год назад, жители столкнулись с проблемами электроснабжения, вызванными перебоями в поставке электроэнергии, о которых ранее сообщалось. В многих домах возникли аварийные ситуации в системах отопления из-за заморозки системы, обусловленной выходом из строя газовых котлов, зависящих от электроснабжения.Эта проблема не нова и обусловлена не только износом сетей, но и небрежным отношением к обслуживанию со стороны энергопоставщиков. В прошлом в посёлке существовала военная часть и полигон, земли которых были переданы различным ведомствам после их расформирования. Энергоснабжение в посёлке и на полигоне до сих пор обеспечивается «Оборонэнерго», но филиал этой организации находится в Тамбове, а сама компания - в другом регионе.Несмотря на небольшой штат и ограниченные ресурсы, «Оборонэнерго» не всегда проявляет должную инициативу и ответственность в решении возникающих проблем. Жители посёлка жалуются, по их мнению, на безразличное отношение сотрудников компании к их проблемам и отсутствие желания предложить альтернативные решения, например, использование дизельного генератора.За год с момента присоединения Тригуляя к Тамбову администрация города не проявила инициативы в решении проблем энергоснабжения. Жители посёлка, столкнувшись с аварийными ситуациями после «крещенских» морозов, вынуждены были обратиться в теруправление городской администрации. Комиссия, включающая представителей администрации и «Оборонэнерго», провела измерения в домах, выявив проблемы в отоплении. Однако вопрос о компенсации ущерба оказался сложным, так как эксперты не могут дать заключение о неисправности системы, пока трубы замерзшие.Жители Тригуляя, надеясь на решение проблем после присоединения к Тамбову, пока не видят действий со стороны муниципальных органов власти. Они выражают недовольство и надежду на то, что городские власти обратят внимание на их проблемы и предпримут конкретные шаги для их решения.



