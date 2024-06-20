Жители Уварово жалуются на то, что до сих пор не решена проблема с обрушившимся мостом Комментариев: 0



После обрушения моста был введён режим повышенной готовности. Власти обещали быстро устранить проблему, но до настоящего времени никаких действенных мер не предпринято.



Обрушение моста нанесло ущерб не только инфраструктуре, перекрыв реку Ворону, но и окружающей среде. Мост очень старый, и существующее на нём асфальтобетонное покрытие сильно повреждено, из-за чего оно размывается и попадает в реку, оказывая тем самым негативное влияние на экологию, что хорошо видно на фотографиях. Более того, разрушается и бетонное основание самого моста бурным течением реки.



Жители не оставляют попыток привлечь внимание властей к проблеме и планируют обратиться в надзорные ведомства.



Мост не эксплуатировался с 1984 года. Движение по нему давно запрещено, осуществляется по новому автомобильному мосту, хотя некоторые люди по нему ходили. Железобетонный мост длиной 160 метров простоял в городе более ста лет. Последние годы его не ремонтировали, и сооружение приобрело статус аварийного. Не выдержав времени и последнего паводка, мост рухнул.



Редакция издания просит считать настоящую публикацию официальным обращением с просьбой надзорные органы вмешаться в разрешение проблемы. В редакцию ИА «Тамбов-информ» обратились жители г. Уварово Тамбовской области в связи с не разрешением проблемы, связанной с обрушившимся мостом, происшествие с которым произошло в апреле текущего года.После обрушения моста был введён режим повышенной готовности. Власти обещали быстро устранить проблему, но до настоящего времени никаких действенных мер не предпринято.Обрушение моста нанесло ущерб не только инфраструктуре, перекрыв реку Ворону, но и окружающей среде. Мост очень старый, и существующее на нём асфальтобетонное покрытие сильно повреждено, из-за чего оно размывается и попадает в реку, оказывая тем самым негативное влияние на экологию, что хорошо видно на фотографиях. Более того, разрушается и бетонное основание самого моста бурным течением реки. Жители не оставляют попыток привлечь внимание властей к проблеме и планируют обратиться в надзорные ведомства.Мост не эксплуатировался с 1984 года. Движение по нему давно запрещено, осуществляется по новому автомобильному мосту, хотя некоторые люди по нему ходили. Железобетонный мост длиной 160 метров простоял в городе более ста лет. Последние годы его не ремонтировали, и сооружение приобрело статус аварийного. Не выдержав времени и последнего паводка, мост рухнул.Редакция издания просит считать настоящую публикацию официальным обращением с просьбой надзорные органы вмешаться в разрешение проблемы.



