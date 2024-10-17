|
Юридический институт ТГТУ отметил 30-летний юбилей
Сегодня, 07:54
Комментариев: 0
Версия для печати
Юридический институт Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) отпраздновал своё 30-летие. На юбилейное торжество собрались представители органов власти, силовых структур, почётные юристы и выпускники института, которые оставили значимый след в профессиональной юридической среде региона.
Михаил Краснянский, ректор ТГТУ, в интервью телекомпании "Новый век" поделился впечатляющими успехами института, подчеркнув его важную роль в структуре университета. По его словам, за три десятилетия юридический институт претерпел серьёзные изменения и вырос от небольшого подразделения до одного из крупнейших факультетов вуза. Число обучающихся увеличилось с нескольких сотен до тысяч, что говорит о стабильном интересе к юридическому образованию и престижу учебного заведения.
Сегодня в юридическом институте обучаются почти две тысячи студентов, а образовательная структура представлена шестью кафедрами, семью программами бакалавриата и специалитета, девятью магистерскими направлениями, а также четырьмя программами аспирантуры. Михаил Краснянский отметил, что около 90% преподавателей института имеют учёные степени, что является важным показателем высокого уровня подготовки будущих юристов.
К 30-летию института выпускники отправили самые тёплые поздравления, выражая благодарность за полученные знания и поддержку в начале профессионального пути. Текущие студенты подготовили праздничную программу, ставшую кульминацией юбилейных мероприятий.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.