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Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты

Сегодня, 07:42
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Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элитыПолиттехнолог Александр Костомаров станет ключевой фигурой в подготовке к выборам губернатора Тамбовской области и городской думы Тамбова, которые состоятся в единый день голосования 2025 года. Политолог Дмитрий Сельцер в комментарии для «Клуба Регионов» отметил, что назначение Костомарова связано с необходимостью укрепления команды врио губернатора Евгения Первышова. По его мнению, Костомаров должен сыграть роль не просто политтехнолога, а своеобразного «комиссара», наделенного особыми полномочиями для урегулирования внутренних противоречий и консолидации политического пространства.

Владимир Титаренко, глава Института общественных и политических коммуникаций, выразил сомнение в значительном влиянии Костомарова на исход выборов. Он подчеркнул, что специалист не знаком с региональной спецификой, а потому его эффективная работа может оказаться под вопросом. По словам эксперта, московские стратеги, возможно, видят ситуацию иначе, но интеграция в местную политическую среду требует времени и понимания.

В настоящее время местные политические группы, имеющие интересы на муниципальном и региональном уровнях, заняли выжидательную позицию. Титаренко отмечает, что пока они не понимают стратегии врио губернатора в вопросе взаимодействия с ними.

Ранее в федеральных СМИ появлялись публикации, намекающие на недовольство со стороны администрации президента тем, как Первышов адаптируется в регионе. Однако эксперты предполагают, что эти материалы могли быть инициированы изнутри Тамбовской области. Тем не менее, серьёзного сопротивления со стороны элит новому руководителю пока не наблюдается, а основные вызовы для команды Первышова связаны скорее с экономическими и социальными вопросами.

Что касается выборов в городскую думу Тамбова, то здесь не ожидается повторения ситуации 2020 года, когда большинство мандатов получили кандидаты от партии «Родина». Тогда этот успех укрепил позиции Максима Косенкова, позволив ему сохранить кресло мэра даже после смены губернатора. Однако в 2025 году у «Родины» нет электоральной базы для повторения триумфа, считает Титаренко. По его мнению, Косенков понимает расстановку сил и вряд ли будет мешать процессу выборов, хотя его дальнейшее пребывание на посту мэра остаётся под вопросом.

Фото: culture.ru
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