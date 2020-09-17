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Будущее Максима Косенкова в федеральной политике

Вчера, 21:11
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Будущее Максима Косенкова в федеральной политике

Удивляет ли кого-то отсутствие аналитики выборов в Тамбове и Тамбовской области? Люди с чувством юмора назовут вопрос риторическим, а зануды начнут рассказывать, что выборов в Тамбове и России нет, всё сфальсифицировано.

Самым ярким событием политической осени 2020 года в России стала победа партии «Родина» на выборах депутатов Тамбовской городской Думы. В триедином дне голосования не было вторых туров на губернаторских выборах, «единороссы» победили на выборах во все региональные заксобрания. Лишь в Тамбове, Новосибирске и Томске «единороссы» не смогли занять большинство мест в представительные органы столиц субъектов.

В результате выборов в Тамбовскую городскую Думу партия «Родина» получила 26 мандатов, «Единая Россия» — 6, КПРФ — 2, ЛДПР — 1, «Справедливая Россия» — 1. На политической карте Тамбова «Родина» является конкурентом «Единой России» и настоящей оппозицией, а на федеральной карте «Родина» известна бывшим «единороссом» Алексеем Журавлевым во главе партии и поддержкой поправок в Конституцию России.

Для Максима Косенкова победа «Родины» на выборах в Тамбовскую городскую Думу — это шанс укрепиться в федеральной политике. Если Косенков займет должность главы администрации Тамбова и проработает 3-4 года, то к следующим федеральным выборам он может рассчитывать на кресло главы администрации Тамбовской области или депутата Государственной Думы. Вряд ли амбиции Косенкова ограничатся покорением Тамбова. Тем более, что Александр Никитин набрал в Тамбове всего около 40%, в целом по области 79,3% (в Мичуринске более 95%). Это означает, что раскол между Мичуринском и Тамбовом сохраняется и для региональной столицы губернатор Никитин за 5 лет не смог стать своим.

Победа и поражение

Кратко обозначу своё видение ситуации на выборах в Тамбове без эмоций и «двойного дна» в написанном.

Причины победы «Родины» на выборах в Тамбове:
1. Популярность Максима Косенкова;
2. Высокая эффективность агитационной работы;
3. Эффект «новых людей» далеких от власти, которым можно верить;
4. Качественная работа с избирателями в офлайн;
5. Хороший подбор кандидатов в одномандатных округах.
6. Широкое использование КОИБ на городских УИК и присутствие наблюдателей.

Причины поражения «Единой России» на выборах в Тамбове:
1. Ошибки и низкое качество агитационной кампании;
2. Плохая репутация действующих депутатов «единороссов»;
3. Неудовлетворенность от работы Тамбовской городской Думы;
4. Скандалы с начислением зарплат депутатам городской Думы;
5. Коммунальные проблемы города: аварии на трубопроводах, рост тарифов на водоотведение, отключения теплоснабжения;
6. Недовольство бизнесменов взаимодействием с представителями власти;
7. Слишком большое внимание к социальным сетям в ущерб работе с избирателями в офлайн.

Роль электронного голосования

Политическая близорукость партий удивляет. При использовании электронного голосования на выборах в виде цифровых избирательных участков и КОИБов результаты политической оппозиции выше, чем при традиционном бумажном голосовании с ручным подсчетом бюллетеней. Почему тогда они так рьяно выступают против электронного голосования? Напомню, что по итогам голосования на цифровых избирательных участках на выборах главы администрации Тамбовской области лидер тамбовских коммунистов Андрей Жидков получил 29,73% голосов избирателей, Александр Никитин набрал 33,78%. Так почему же КПРФ выступает против электронного голосования?

Федеральные власти не хотят, чтобы скандалы с вбросами бюллетеней, «медведями на карусели» подрывали доверие к результатам выборов. Именно для предотвращения самоуправства местных князьков и создается электронное голосование.

Обновление политики

Из-за экономических проблем и распространения коронавируса Россия вступила в сложный этап развития. Радикальные политические силы будут стараться подорвать доверие общества ко всем институтам власти. Если заразить общество недоверием к результатам выборов, то люди сначала выплеснут свой гнев в Интернете, а затем на улицах городов. В ближайшие месяцы политический Рунет будет утопать в фейкньюс, многие политические партии будут предлагать популистские законы, а общество будет заражаться недоверием и злостью.

Тамбов показал, что при вакууме идей и слабости городских политиков власть неизбежно отберет более сильный политик. Не нужно считать людей быдлом. Общество требует личного общения с властью, уничтожения бюрократических барьеров, скромности власти имущих, решения застарелых проблем. Обновление политических игроков в России началось. Тамбов, Новосибирск и Томск продемонстрировали отношение жителей городов к старой политической элите.

Будущее Максима Косенкова в федеральной политике не вызывает сомнений, но он открыл двери Тамбовской городской Думы для 26 тамбовчан, большинство которых не имеют политического опыта. В своей работе они должны быть крайне осторожны и готовы к любым сюрпризам и соблазнам.

Владислав Федоров
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