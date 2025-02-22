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В Тамбовской области отмечают День защитника Отечества

Вчера, 15:18
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В Тамбовской области отмечают День защитника ОтечестваСегодня в Тамбовской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Жители региона отдают дань уважения всем, кто с честью исполнял и исполняет свой воинский долг, защищая Родину.

Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области поздравил защитников Отечества с этим значимым праздником. Он подчеркнул, что День защитника Отечества – это не просто дата в календаре, а важный день, когда мы чтим память павших героев и выражаем благодарность тем, кто стоит на страже суверенитета России. Руководитель области отметил, что мужество, отвага и патриотизм всегда были и остаются неотъемлемыми качествами российских воинов.

С поздравлением также выступил председатель Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Игорь Волков. В своем обращении он вспомнил боевых товарищей, подчеркнул значимость подвига всех защитников Отечества и пожелал военнослужащим крепкого здоровья, силы духа и мирного неба над головой. Игорь Волков сам является участником боевых действий в Афганистане и был награжден государственными военными наградами за проявленный героизм.

В честь праздника в регионе проходят памятные митинги, возложения цветов к мемориалам, встречи с ветеранами, концерты и спортивные соревнования. Жители области от мала до велика принимают участие в мероприятиях, чествуя подвиг защитников Родины.

К поздравлениям присоединяется и редакция информационного агентства «Тамбов-информ», выражая слова благодарности всем, кто преданно служит России, оберегая мир и покой её граждан.

С праздником, защитники Отечества!
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