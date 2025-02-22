В Тамбовской области отмечают День защитника Отечества Комментариев: 0



Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области поздравил защитников Отечества с этим значимым праздником. Он подчеркнул, что День защитника Отечества – это не просто дата в календаре, а важный день, когда мы чтим память павших героев и выражаем благодарность тем, кто стоит на страже суверенитета России. Руководитель области отметил, что мужество, отвага и патриотизм всегда были и остаются неотъемлемыми качествами российских воинов.



С поздравлением также выступил председатель Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Игорь Волков. В своем обращении он вспомнил боевых товарищей, подчеркнул значимость подвига всех защитников Отечества и пожелал военнослужащим крепкого здоровья, силы духа и мирного неба над головой. Игорь Волков сам является участником боевых действий в Афганистане и был награжден государственными военными наградами за проявленный героизм.



В честь праздника в регионе проходят памятные митинги, возложения цветов к мемориалам, встречи с ветеранами, концерты и спортивные соревнования. Жители области от мала до велика принимают участие в мероприятиях, чествуя подвиг защитников Родины.



К поздравлениям присоединяется и редакция информационного агентства «Тамбов-информ», выражая слова благодарности всем, кто преданно служит России, оберегая мир и покой её граждан.



С праздником, защитники Отечества! Сегодня в Тамбовской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Жители региона отдают дань уважения всем, кто с честью исполнял и исполняет свой воинский долг, защищая Родину.Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области поздравил защитников Отечества с этим значимым праздником. Он подчеркнул, что День защитника Отечества – это не просто дата в календаре, а важный день, когда мы чтим память павших героев и выражаем благодарность тем, кто стоит на страже суверенитета России. Руководитель области отметил, что мужество, отвага и патриотизм всегда были и остаются неотъемлемыми качествами российских воинов.С поздравлением также выступил председатель Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Игорь Волков. В своем обращении он вспомнил боевых товарищей, подчеркнул значимость подвига всех защитников Отечества и пожелал военнослужащим крепкого здоровья, силы духа и мирного неба над головой. Игорь Волков сам является участником боевых действий в Афганистане и был награжден государственными военными наградами за проявленный героизм.В честь праздника в регионе проходят памятные митинги, возложения цветов к мемориалам, встречи с ветеранами, концерты и спортивные соревнования. Жители области от мала до велика принимают участие в мероприятиях, чествуя подвиг защитников Родины.К поздравлениям присоединяется и редакция информационного агентства «Тамбов-информ», выражая слова благодарности всем, кто преданно служит России, оберегая мир и покой её граждан.С праздником, защитники Отечества!



