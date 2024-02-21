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Поздравляем с Днем защитника Отечества

Сегодня, 10:11
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Поздравляем с Днем защитника ОтечестваРедакция «Тамбов-информ» поздравляет всех ветеранов, гражданский персонал Вооруженных Сил, а также всех, кто прошел воинскую службу, с праздником - Днем защитника Отечества!

Этот знаменательный праздник является одним из самых уважаемых в России. Он уже давно стал национальным и всегда отмечается с большим великолепием и торжественностью во всех уголках страны, в каждой семье и коллективе. В этот день мы осознаем огромное значение служения в армии, глубоко уважаем наших защитников и ценим их неоценимый вклад в обеспечение безопасности граждан, сохранение суверенитета и независимости России.

Защитники Отечества в нашей стране окружены искренней любовью народа, их преданность Родине и святой долг защищать ее всегда остаются непреложными ценностями для нас всех.
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Поздравляем с Днем защитника Отечества

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Редакция «Тамбов-информ» поздравляет всех ветеранов, гражданский персонал Вооруженных Сил, а также всех, кто прошел воинскую службу, с праздником - Днем защитника Отечества!

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