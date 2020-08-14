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В Кирсанове проходят профориентационные пробы
Сегодня, 09:47
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На базе аграрно-промышленного колледжа в городе Кирсанове в рамках проекта «Билет в будущее» проходят профориентационные пробы по одиннадцати направлениям. В них принимают участие школьники из Кирсанова, Кирсановского, Гавриловского и Уметского районов.
«Профессиональные пробы позволяют школьникам погрузиться в профессию, попробовать себя в качестве работников предприятий, выполнить настоящие производственные задания», - рассказывает директор Аграрно-промышленного колледжа Антон Злобин.
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