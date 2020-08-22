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В Мичуринске возводят сортировочно-эвакуационную площадку
Продолжается строительство в городе Мичуринске специализированной вертолётной площадки для оперативной транспортировки больных. Организация сортировочно-эвакуационной площадки в наукограде позволит повысить качество предоставления медицинских услуг.
Также вертолетную площадку построят в городе Уварово в рамках национального проекта. Помощь с воздуха входит в сферу высокотехнологичной медицинской помощи.
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Продолжается строительство в городе Мичуринске специализированной вертолётной площадки для оперативной транспортировки больных.
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