|
Задолженность по заработной плате превышает 40 млн рублей
Сегодня, 12:33
Комментариев: 0
Версия для печати
По данным Тамбовстата на отчетный период суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 43 млн рублей.
1124 человека имели просроченную задолженность по заработной плате, размер невыплаченной в срок заработной платы в расчете на одного работника в среднем составил 38,6 тыс. рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.