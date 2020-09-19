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ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву»
В восьмом туре на стадионе «РЖД Арена» в Москве встретились ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву». В Российской Премьер-Лиге в самом разгаре восьмой тур, позади уже четверть дистанции.
Наш клуб чудом сохранил прописку в премьер-лиге на ещё один сезон и теперь отчаянно борется за каждый балл.
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В восьмом туре на стадионе «РЖД Арена» в Москве встретились ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву».
Сегодня, 21 сентября, в Тамбове прошла церемония вступления Александра Никитина в должность главы региона.
Сегодня состоится церемония вступления в должность главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Все желающие смогут наблюдать за ней в режиме онлайн на официальный сайт администрации области.
С весны из-за пандемии коронавирусной инфекции, дома-интернаты в нашем регионе были закрыты на карантин.
19 сентября в городе Тамбове на площади у памятника Зое Космодемьянской прошло собрание, организованное местным отделением КПРФ, на котором были обсуждены вопросы, связанные с итогами выборов главы администрации Тамбовской области.
В 2020 году действующий Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во второй раз победил на выборах, но уровень его поддержки заметно снизился. Сильнее всего рейтинг Никитина упал в Тамбове.
На месте детской площадки в селе Покрово-Пригородное под Тамбовом хотят построить магазин «Магнит». Речь идёт об участке в районе дома №378 по улице Советской (рядом с кафе «Эдем»).
На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы будет рассмотрен законопроект об административной ответственности за попрошайничество.
Федеральный центр наделяет субъекты полномочиями по ограничению (вплоть до запрета) розничной продажи алкогольной продукции объектами общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.
Для Максима Косенкова победа «Родины» на выборах в Тамбовскую городскую Думу — это шанс укрепиться в федеральной политике. К следующим федеральным выборам Косенков может рассчитывать на кресло главы администрации Тамбовской области или депутата Государственной Думы.
Из-за ремонта сетей водоотведения в городе Тамбове на пять дней с 21 по 25 сентября будет перекрыто движение по ул. Астраханская. В частности движение ограничат по проезду с односторонним движением со стороны домов 173/4 и 173, корпус 1.
Межведомственная комиссия одобрила заявку Тамбовской области о потребности работодателей в привлечении иностранной рабочей силы. На следующий год планируется привлечь 157 иностранных работников, прежде всего специалистов из Вьетнама и Китая.
В городе Рассказово по ул. Пролетарская завершен первый этап реконструкции канализационного коллектор протяженностью 4862 метра.
По итогам голосования на цифровых избирательных участках на выборах Главы администрации Тамбовской области никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Единоросс Александр Никитин получил 33,78%, коммунист Андрей Жидков – 29,73%. Итоговый результат сильно отличается: Александр
В Тамбове с 17 по 20 сентября, будет введено ограничение движение транспорта по улице Карла Маркса — на участке от бульвара Энтузиастов до улицы Пятигорской.
Вчера обманутые дольщики с улицы Киквидзе, 77Б вышли к администрации Тамбовской области, чтобы потребовать встречи с вновь избранным губернатором, который к ним не вышел из-за плотного графика работы. Основной вопрос, который волнует дольщиков, когда начнется возобновление стройки, объект забросили
На экстренном совещании членов рабочей группы по профилактике распространения коронавируса принято решение о закрытии на территории Тамбовской области двух школ в Сатинской и Бахаревской школе.
Аналитик электоральных данных Сергей Шпилькин считает, что в Тамбовской области – в случае отсутствия фальсификаций во время прошедшего 11–13 сентября голосования должен был состояться второй тур губернаторских выборов.
Подведены итоги опроса жителей города по поводу проведения юбилейной Международной Покровской ярмарки в 2020 году.
Сегодня председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров на брифинге со СМИ озвучил информацию о результатах выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора по итогам внеплановой проверки деятельности АО «ТКС» во время аварии на коллекторе на улице Рахманинова в Тамбове приняло решение оштрафовать водоканал более чем на 1 млн рублей.