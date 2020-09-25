Эксперты: второй тур губернаторских выборов был неизбежен Комментариев: 0



Представители КПРФ практически сразу же заявили о непризнании итогов выборов. Коммунисты считают, что «относительно честным» можно считать подсчет голосов в областном центре, где кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил от 15% до 27%, а Александр Никитин — от 26% до 47%. А вот результаты выборов в Мичуринске «не поддаются логике», поскольку список КПРФ получил в три раза меньше, чем кандидат в губернаторы от КПРФ. Коммунисты настаивают на том, что при честном подсчете голосов должен был быть второй тур выборов, аналогичного мнению придерживаются и федеральные эксперты.



Свою версию итогов выборов В газете « Коммерсантъ » вышла аналитическая статья, посвященная прошедшим выборам главы администрации Тамбовской области и в Тамбовскую городскую Думу. В частности, в статье представлено мнение основных участников избирательной кампании.Представители КПРФ практически сразу же заявили о непризнании итогов выборов. Коммунисты считают, что «относительно честным» можно считать подсчет голосов в областном центре, где кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил от 15% до 27%, а Александр Никитин — от 26% до 47%. А вот результаты выборов в Мичуринске «не поддаются логике», поскольку список КПРФ получил в три раза меньше, чем кандидат в губернаторы от КПРФ. Коммунисты настаивают на том, что при честном подсчете голосов должен был быть второй тур выборов, аналогичного мнению придерживаются и федеральные эксперты.Свою версию итогов выборов изложил первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов: «Да, в Мичуринске Александр Никитин мегапопулярный человек, это так и есть». В тоже время в Тамбове его знают хуже.



