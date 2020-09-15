Эксперты: в Тамбовской области должен был быть второй тур выборов 0 Аналитик электоральных данных Сергей Шпилькин считает, что в Тамбовской области – в случае отсутствия фальсификаций во время прошедшего 11–13 сентября голосования должен был состояться второй тур губернаторских выборов.

«Покровской ярмарки» в 2020 году не будет 0 Подведены итоги опроса жителей города по поводу проведения юбилейной Международной Покровской ярмарки в 2020 году.

Избирательная комиссия подвела итоги губернаторских выборов 0 Сегодня председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров на брифинге со СМИ озвучил информацию о результатах выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Тамбовский водоканал оштрафовали более чем на 1 млн рублей 0 Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора по итогам внеплановой проверки деятельности АО «ТКС» во время аварии на коллекторе на улице Рахманинова в Тамбове приняло решение оштрафовать водоканал более чем на 1 млн рублей.

Тамбовская область в числе лучших регионов по производству мяса в стране 0 По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, за восемь месяцев текущего года во всех категориях хозяйств региона произведено более 387 тысяч тонн мяса. Это 119,4 процента к уровню прошлого года.

Александр Никитин победил на выборах губернатора 0 На выборах главы администрации Тамбовской области по предварительной информации Александр Никитин получил почти 80% голосов избирателей. На втором месте кандидат от партии КПРФ Андрей Жидков с результатом более 8%.

Обманутые дольщики с ул. Киквидзе, 77Б ждут конкретных действий по достройке дома 0 Вчера обманутые дольщики по улице Киквидзе, 77Б города Тамбова провели собрание по вопросу достройки проблемного объекта. Строительство многоквартирного дома по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове началось в апреле 2014-го, было приостановлено в октябре 2016 года. Общая предварительная стоимость

Сахарные заводы приступили к работе 0 Сахарные заводы Тамбовской области приступили к работе по переработке сахарной свеклы.

Аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб 0 Вчера в Мичуринском районе аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб.

В Тамбовской области сняли практически все коронавирусные ограничения 0 С 10 сентября т.г. по решению главы администрации области Александра Никитина, согласованному с региональным Роспотребнадзором, регион фактически полностью возвращается к нормальному режиму функционирования организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности и индивидуальных

На избирательных участках можно будет сделать прививку от гриппа 0 В дни голосования 11-13 сентября на избирательных участках планируют делать прививки от гриппа.

За счет областного бюджета построят 90 км тротуаров 0 Из бюджета Тамбовской области дополнительно направлено 247,5 млн рублей на строительство 90 км тротуаров вдоль дорог с интенсивным движением.

Зарплату работникам госорганизаций проиндексируют на 3% 0 Согласно постановлению администрации области с 1 октября 2020 года заработная плата работников областных государственных организаций будет проиндексирована на 3%. Повышение будет касаться более 35 тысяч сотрудников учреждений.

Тамбовскую область посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин 0 Вчера с рабочим визитом Тамбовскую область посетил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Совместно с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным он посетил ряд социальных объектов.

Жителей Тамбовской области ждет резкое похолодание 0 По данным Тамбовского центра гидрометеорологии сегодня в нашем регионе стремительно будет меняться погода, нас накроет сильный ветер северо-западного направления.

Оплатить услуги ЖКХ можно будет через приложение 0 Расчетный центр АО «ТОСК» выпустил приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг «Энергия+», которое можно скачать бесплатно в Google Play и Apple Store.

Армянская диаспора создаст сквер в городе Тамбове 0 На улице Киквидзе в городе Тамбове рядом с армянской апостольской церковью в ближайшее время появится новый сквер.

Аномально жаркая погода установится в Тамбовской области 0 С сегодняшнего дня в Тамбовской области установится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс это связано с аномально жаркой погодой, сегодня столбик термометра будет достигать 30 градусов тепла.

Задолженность по заработной плате превышает 40 млн рублей 0 По данным Тамбовстата на отчетный период суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 43 млн рублей.

Тамбовчане 27 сентября смогут посетить усадьбу Асеевых бесплатно 0 27 сентября исполняется шесть лет с момента начала деятельности музейного комплекса дом Асеевых.