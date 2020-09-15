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Эксперты: в Тамбовской области должен был быть второй тур выборов

Сегодня, 08:49
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Эксперты: в Тамбовской области должен был быть второй тур выборов Аналитик электоральных данных Сергей Шпилькин считает, что в Тамбовской области – в случае отсутствия фальсификаций во время прошедшего 11–13 сентября голосования должен был состояться второй тур губернаторских выборов.

К такому выводу эксперт пришёл, проанализировав официально опубликованные результаты выборов. Аналитики отмечают электоральную аномалию. В среднем по городу Тамбову Александр Никитин набрал 40,1%, а в районах в некоторых муниципалитетах результат достигает 95%.

«Краснодарский край и Тамбовская область - это, конечно, феномен. Если верить официальным результатам, на половине участков каждого из регионов за действующего губернатора проголосовало больше 80% всего наличного состава избирателей. Это больше, чем за поправки к конституции (в Краснодарском крае), больше чем за Путина (в Тамбовской области)», - отмечает Сергей Шпилькин.

С итогами выборов не согласились в Тамбовском отделении КПРФ, которые заявили о массовых нарушениях во время голосования. Коммунисты призывают жителей Тамбовской области выйти на акцию протеста. «Собрание граждан против фальсификации выборов состоится в субботу, 19 сентября, в Тамбове у памятника З. Космодемьянской в 12.00», - сообщают в местном штабе КПРФ.
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Эксперты: в Тамбовской области должен был быть второй тур выборов

Сегодня, 08:49
0
Аналитик электоральных данных Сергей Шпилькин считает, что в Тамбовской области – в случае отсутствия фальсификаций во время прошедшего 11–13 сентября голосования должен был состояться второй тур губернаторских выборов.

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